Защитник «Спартака» Чернов: зимняя пауза в РПЛ важна, но я бы ещё поиграл

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов признался, что он бы не хотел сейчас уходить на зимнюю паузу в сезоне. В то же время футболист отметил, что данный перерыв важен для его команды.

«Зимняя пауза по-любому важна для «Спартака». Я бы, конечно, поиграл ещё, но другие футболисты уже хотят отдохнуть, увидеть своих родственников и съездить куда-нибудь в отпуск», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, «Спартак» (37 очков) закончил первую часть Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», опережающий «Спартак» на два очка.