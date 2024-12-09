Игрок «Спартака» Маркиньос высказался о текущей форме красно-белых

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о текущей форме московского клуба, а также рассказал, почему перерыв в чемпионате был ему необходим.

«Шесть побед подряд в РПЛ? Мы в хорошей форме, но нужно становиться ещё лучше. Главное — не терять концентрацию. И в отпуске не забывать о «Спартаке», о предстоящей работе и наших целях.

Жалко ли, что пауза наступает сейчас? Лично мне перерыв нужен. Два месяца назад не стало моего отца. И я хочу поскорее оказаться в Бразилии, чтобы провести время с мамой, братьями. Так что мне пауза необходима», — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.