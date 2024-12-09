Геннадий Орлов рассказал, в каком случае Станкович сделает «Спартак» чемпионом

Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов рассказал, в каком случае «Спартак» станет чемпионом. По словам Орлова, для этого руководство красно-белых должно довериться главному тренеру команды Деяну Станковичу.

— Станкович сделает «Спартак» чемпионом?

— Если ему дадут работать, конечно, он станет чемпионом. Я думаю, что он способен довести команду до титула, — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» встречался с «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 39 очков за 17 игр.