Кирилл Панченко назвал имя лучшего нападающего России

Футболист подмосковных «Химок» Кирилл Панченко, ранее выступавший за московское «Динамо», назвал форварда бело-голубых Константина Тюкавина лучшим нападающим России.

«На мой взгляд, Константин — номер один в плане форвардов у нас в стране. Я его знаю очень давно, с малых лет. Когда я ещё играл за «Динамо», он был в академии, сразу был виден талант. Сейчас он это показывает. Желаю ему прогресса и всего самого наилучшего, чтобы травмы обходили стороной. Я уверен, это наша будущая звезда», — сказал Панченко в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Константин Тюкавин провёл 21 матч во всех турнирах за московское «Динамо», в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Напомним, в прошедшей встрече с «Химками» в рамках 18-го туре чемпионата Тюкавин впервые в карьере совершил три результативных действия в матче Российской Премьер-Лиги. Эта игра стала его 121-й в чемпионате России.