Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Панченко назвал имя лучшего нападающего России

Кирилл Панченко назвал имя лучшего нападающего России
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист подмосковных «Химок» Кирилл Панченко, ранее выступавший за московское «Динамо», назвал форварда бело-голубых Константина Тюкавина лучшим нападающим России.

«На мой взгляд, Константин — номер один в плане форвардов у нас в стране. Я его знаю очень давно, с малых лет. Когда я ещё играл за «Динамо», он был в академии, сразу был виден талант. Сейчас он это показывает. Желаю ему прогресса и всего самого наилучшего, чтобы травмы обходили стороной. Я уверен, это наша будущая звезда», — сказал Панченко в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Константин Тюкавин провёл 21 матч во всех турнирах за московское «Динамо», в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Напомним, в прошедшей встрече с «Химками» в рамках 18-го туре чемпионата Тюкавин впервые в карьере совершил три результативных действия в матче Российской Премьер-Лиги. Эта игра стала его 121-й в чемпионате России.

Материалы по теме
Дубль Тюкавина помог «Динамо» разгромить «Химки» в матче 18-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android