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Тюкавин — о дубле «Химкам»: хорошо, что меня прорвало, но плохо, что поздновато

Тюкавин — о дубле «Химкам»: хорошо, что меня прорвало, но плохо, что поздновато
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1). Тюкавин оформил в этой встрече дубль.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'     2:0 Карраскаль – 50'     2:1 Мирзов – 58'     3:1 Тюкавин – 78'     4:1 Грулёв – 90'    

— Дубль вы не делали давно. Получается, прорвало.
— Хорошо, что прорвало. Но плохо, что это случилось поздновато, когда осенняя часть сезона закончилась. Но главное, что мы выиграли, порадовали болельщиков, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Матч между «Динамо» и «Химками» состоялся накануне, 8 декабря. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Бело-голубые одержали победу — 4:1. На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей.

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