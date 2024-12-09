Тюкавин — о дубле «Химкам»: хорошо, что меня прорвало, но плохо, что поздновато

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1). Тюкавин оформил в этой встрече дубль.

— Дубль вы не делали давно. Получается, прорвало.

— Хорошо, что прорвало. Но плохо, что это случилось поздновато, когда осенняя часть сезона закончилась. Но главное, что мы выиграли, порадовали болельщиков, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Матч между «Динамо» и «Химками» состоялся накануне, 8 декабря. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Бело-голубые одержали победу — 4:1. На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей.