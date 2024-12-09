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Коул Палмер установил рекорд по результативности в матчах АПЛ среди игроков «Челси»

Коул Палмер установил рекорд по результативности в матчах АПЛ среди игроков «Челси»
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер совершил 38 результативных действий в английской Премьер-лиге в 2024 году (25 мячей и 13 голевых передач). Этот показатель является рекордным среди игроков «синих» за календарный год. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Всего у 22-летнего футболиста 50 результативных действий в 48 матчах за «Челси» в чемпионате Англии (33+17). Действующий контракт Палмера с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 90 млн.

На данный момент «Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда заработала 31 очко после 15 матчей.

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