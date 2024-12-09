Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорватский защитник «Крыльев» Ороз: 30 тысяч рублей в России на жизнь мне хватит

Хорватский защитник «Крыльев» Ороз: 30 тысяч рублей в России на жизнь мне хватит
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист самарских «Крыльев Советов» Доминик Ороз отметил, что смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Ранее вратарь «Зенита» и воспитанник «Краснодара» Евгений Латышонок отметил, что, если иметь такую сумму, можно спокойно жить, если бытовые вопросы решаются на базе клуба.

– Тебе хватит 30 тысяч рублей в месяц?
– В России? Да, вполне. Если бы я не ездил домой к родителям, то мне бы хватило этой суммы. В обычной жизни я предпочитаю заботиться о себе сам, я самостоятельно хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле, а потому, что так лучше и правильнее, — приводит слова Ороза Metaratings.

Орозу 24 года, он выступает на позиции центрального защитника. К «Крыльям Советов» Доминик присоединился в августе этого года, заключил контракт до лета 2027-го. Суммарно за самарскую команду Ороз провёл пять матчей и забил два гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

Материалы по теме
Голкипер «Краснодара» Агкацев: жить на 30 тысяч рублей? У меня одни бутсы столько стоят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android