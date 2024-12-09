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Мурад Мусаев приглашён на заседание КДК после удаления в матче с «Локомотивом»

Мурад Мусаев приглашён на заседание КДК после удаления в матче с «Локомотивом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев приглашён на заседание КДК после удаления в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Рассмотрим удаление главного тренера «Краснодара» Мусаева на 90-й минуте матча с «Локомотивом» за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Мусаев приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков.

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