Тренер «Челси» Мареска высказался о качествах Коула Палмера

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о полузащитнике своей команды Коуле Палмере.

«Коул Палмер относится к категории лучших игроков. Любит футбол, скромный, без странностей, и это самое лучшее для Коула. Сегодня молодые игроки, если они проводят одну хорошую игру, уже думают… а потом теряют равновесие. Коул же всегда остаётся прежним», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Палмер совершил 38 результативных действий в английской Премьер-лиге в 2024 году (25 мячей и 13 голевых передач). Этот показатель является рекордным среди игроков «синих» за календарный год. Действующий контракт Палмера с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 90 млн.