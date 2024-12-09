Зелимхан Бакаев приглашён на заседание КДК за оскорбительное поведение в игре с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев приглашён на заседание КДК за оскорбительное поведение в игре 18-го тура РПЛ с московским «Динамо».
«По материалам из СМИ КДК рассмотрит оскорбительное поведение футболиста «Химок» Бакаева в матче с «Динамо». Бакаев приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч между «Динамо» и «Химками» состоялся 8 декабря. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Бело-голубые одержали победу — 4:1.
- 9 декабря 2024
-
12:30
-
12:29
-
12:28
-
12:19
-
12:15
-
12:04
-
11:56
-
11:56
-
11:39
-
11:36
-
11:27
-
11:21
-
11:19
-
10:57
-
10:45
-
10:33
-
10:23
-
10:12
-
10:09
-
10:03
-
09:58
-
09:55
-
09:36
-
09:35
-
09:28
-
09:16
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
08:17
-
07:52
-
07:50
-
07:31