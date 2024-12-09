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Зелимхан Бакаев приглашён на заседание КДК за оскорбительное поведение в игре с «Динамо»

Зелимхан Бакаев приглашён на заседание КДК за оскорбительное поведение в игре с «Динамо»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев приглашён на заседание КДК за оскорбительное поведение в игре 18-го тура РПЛ с московским «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'     2:0 Карраскаль – 50'     2:1 Мирзов – 58'     3:1 Тюкавин – 78'     4:1 Грулёв – 90'    

«По материалам из СМИ КДК рассмотрит оскорбительное поведение футболиста «Химок» Бакаева в матче с «Динамо». Бакаев приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Динамо» и «Химками» состоялся 8 декабря. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Бело-голубые одержали победу — 4:1.

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