Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Пари НН» Карич: не могу оценить работу Гончаренко в клубе, я простой футболист

Защитник «Пари НН» Карич: не могу оценить работу Гончаренко в клубе, я простой футболист
Комментарии

Футболист «Пари НН» Свен Карич высказался о работе главного тренера нижегородской команды Виктора Гончаренко.

«Не знаю, сможет ли Гончаренко стабилизировать ситуацию в команде. Не мне судить, как он работает и что он будет делать. В «Пари НН» я простой футболист и пытаюсь делать всё возможное, что могу, в каждом матче, и это всё», — сказал Карич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков. В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с «Акроном».

Материалы по теме
Игрок «Пари НН» Карапузов: Гончаренко эмоционален и требователен, угасания у него нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android