Защитник «Пари НН» Карич: не могу оценить работу Гончаренко в клубе, я простой футболист

Футболист «Пари НН» Свен Карич высказался о работе главного тренера нижегородской команды Виктора Гончаренко.

«Не знаю, сможет ли Гончаренко стабилизировать ситуацию в команде. Не мне судить, как он работает и что он будет делать. В «Пари НН» я простой футболист и пытаюсь делать всё возможное, что могу, в каждом матче, и это всё», — сказал Карич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков. В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с «Акроном».