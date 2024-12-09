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Билялетдинов объяснил, что нужно менять «Зениту»

Билялетдинов объяснил, что нужно менять «Зениту»
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Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов подвёл итоги выступлений «Зенита» в первой части сезона РПЛ. Он признался, что ждал уверенного лидерства сине-бело-голубых. Но по факту клуб ушёл на зимний перерыв на втором месте в таблице. Билялетдинов объяснил, что нужно менять «Зениту» для завоевания седьмого чемпионства подряд. Он посоветовал команде корректировать игру, мотивировать игроков и усиливать состав.

«По первым трём турам ничего не предвещало такой картины, и все спокойно ждали, когда «Зенит» наберёт свой отрыв в пять-семь очков к зимней паузе. Но они проиграли два домашних матча. Сама игра у питерцев требует корректировки, а состав — усиления. Игрокам надо уяснить мотивацию. А так, питерцы оставили интригу на весну, и это уже хорошо», — приводит слова Билялетдинова «Евро-футбол.ру».

Напомним, лидирует в РПЛ на момент зимней паузы «Краснодар». На втором месте — «Зенит». Замыкает тройку лидеров «Спартак».

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