Орлов — о коррупционном скандале в РПЛ: всё закончится извинениями губернатора

Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, чем завершится коррупционный скандал вокруг самарских «Крыльев Советов».

— Чем закончится история, будут уголовные дела?

— Извинениями губернатора. Я думаю, что будет очень трудно это доказать. Пока всё на словах — как брызги шампанского, но они осядут. Если бы Федорищев хотел помочь, он бы обратился в следственные органы до своего публичного выступления, — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы. Также чиновник отмечал, что доведёт дело о коррупции до конца, пообещав в случае чего ответить за свои слова. По состоянию на сегодняшний день самарские «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.