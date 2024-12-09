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Орлов — о коррупционном скандале в РПЛ: всё закончится извинениями губернатора

Орлов — о коррупционном скандале в РПЛ: всё закончится извинениями губернатора
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Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, чем завершится коррупционный скандал вокруг самарских «Крыльев Советов».

— Чем закончится история, будут уголовные дела?
— Извинениями губернатора. Я думаю, что будет очень трудно это доказать. Пока всё на словах — как брызги шампанского, но они осядут. Если бы Федорищев хотел помочь, он бы обратился в следственные органы до своего публичного выступления, — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы. Также чиновник отмечал, что доведёт дело о коррупции до конца, пообещав в случае чего ответить за свои слова. По состоянию на сегодняшний день самарские «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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