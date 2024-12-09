Вратарь «Спартака» Максименко: себя самого буду оценивать только в конце сезона

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал окончание первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Он призвал делать какие-то персональные и командные выводы не в середине, а в конце сезона.

«Итоги команды будем подводить в конце сезона. Себя самого тоже буду оценивать только тогда. Но сейчас мы выиграли несколько матчей подряд, надо продолжать в том же духе весной», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Москвичи набрали 37 очков за 18 матчей. У лидера РПЛ, «Краснодара», на два очка больше.