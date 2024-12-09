Кордоба: в турнирной таблице большая плотность, «Краснодар» должен бороться против всех

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Кто главный соперник «Краснодара» в борьбе за чемпионство?

— Мы все знаем, что в турнирной таблице РПЛ большая плотность. Мы должны отдохнуть и набраться сил для того, чтобы бороться против всех», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков.