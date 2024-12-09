Суперкомпьютер повысил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ по итогам первой части сезона

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta повысил шансы московского «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025 по итогам первой части чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, красно-белые имеют шансы в размере 17,5% на победу в чемпионской гонке — это третий результат среди всех команд высшего российского дивизиона. При этом по итогам 17 туров шансы «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге суперкомпьютер оценивал в 8,5%.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).