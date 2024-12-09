Симеоне — о Гризманне: есть игроки, которые просто отличаются от других

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о нападающем своей команды Антуане Гризманне после победы в матче 16-го тура испанской Примеры с «Севильей». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу мадридского клуба, а француз оформил дубль. Отметим, что к 62-й минуте «матрасники» уступали со счётом 1:3.

«Есть игроки, которые просто отличаются от других, и он один из них. Мы очень любим его, он тот, кто всегда отдавал абсолютно всё для «Атлетико» Мадрид», — приводит слова Симеоне Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

Мадридский «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. «Севилья» заработала 19 очков и расположилась на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.