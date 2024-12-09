«Крылья Советов» объявили об уходе Франко Орозко

Самарские «Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили, что полузащитник Франко Орозко покидает команду в связи с истечением срока арендного соглашения. Футболист продолжит карьеру в Аргентине. Он вернулся в клуб «Ланус», воспитанником которого является.

«Мы благодарим Франко за его профессионализм и самоотдачу в каждом матче! Искренне желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба самарского клуба в соцсетях.

Всего за «Крылья Советов» 22-летний полузащитник провёл 27 игр, забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей. В текущем сезоне на его счету 15 матчей во всех турнирах и три гола.