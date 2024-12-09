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Булыкин: «Зенит» сейчас не такой сильный, даёт всем шансы побороться за чемпионство

Булыкин: «Зенит» сейчас не такой сильный, даёт всем шансы побороться за чемпионство
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Продолжается история прошлого сезона, когда одни не могут, другие — не хотят. Но тем интереснее. У нас образовалась группа преследователей, которая тоже может побороться за чемпионство. «Зенит» сейчас не такой сильный, поэтому даёт всем шансы почувствовать возможность побороться за чемпионство. Этим все пользуются. Места ещё поменяются. «Краснодар» в последних играх тоже не показал своего чемпионского настроя, а со «Спартаком» вообще провалился», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак».

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