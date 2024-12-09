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«Зенит» опубликовал свой график на время зимнего перерыва в РПЛ

«Зенит» опубликовал свой график на время зимнего перерыва в РПЛ
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в своём телеграм-канале опубликовала график основной команды на время зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге.

Сообщается, что с 9 декабря по 10 января основной состав сине-бело-голубых будет находиться в отпуске. С 11 по 13 января футболисты пройдут медосмотр, а 14 января отправятся в Катар на первый учебно-тренировочный сбор. Вторая часть подготовки пройдёт с 1 по 14 февраля в ОАЭ, где «Зенит» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Заключительная часть сборов также состоится в Объединённых Арабских Эмиратах.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак».

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