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Кирилл Панченко: весной «Химки» дадут бой каждому сопернику

Кирилл Панченко: весной «Химки» дадут бой каждому сопернику
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Футболист подмосковных «Химок» Кирилл Панченко высказался о поражении в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась разгромной победой бело-голубых со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'     2:0 Карраскаль – 50'     2:1 Мирзов – 58'     3:1 Тюкавин – 78'     4:1 Грулёв – 90'    

«Тренерский штаб просил отдать все силы в этой игре, потому что при хорошем результате могли подняться на 10‑е или 11‑е место. К сожалению, проиграли. Сейчас всё проанализируем, а весной дадим бой каждому сопернику», — сказал Панченко в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных туров «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.

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