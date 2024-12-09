Кирилл Панченко: весной «Химки» дадут бой каждому сопернику

Футболист подмосковных «Химок» Кирилл Панченко высказался о поражении в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась разгромной победой бело-голубых со счётом 4:1.

«Тренерский штаб просил отдать все силы в этой игре, потому что при хорошем результате могли подняться на 10‑е или 11‑е место. К сожалению, проиграли. Сейчас всё проанализируем, а весной дадим бой каждому сопернику», — сказал Панченко в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных туров «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.