«Зенит» — главный претендент на победу в РПЛ по версии Opta

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta оценил шансы санкт-петербургского «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025 по итогам первой части чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, сине-бело-голубые имеют шансы в размере 40,2% на победу в чемпионской гонке — это первый результат среди всех команд высшего российского дивизиона. Второй — «Краснодар» (35%). По итогам 17 туров шансы «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона суперкомпьютер оценивал в 58,9%.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).