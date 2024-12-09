Дмитрий Булыкин: кроме пары защитников, в «Локомотиве» ничего не вызывает опасений

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин объяснил, чего не хватило железнодорожникам, чтобы сохранить лидирующие позиции в РПЛ. На зимний перерыв клуб ушёл на четвёртом месте в таблице.

«Локомотиву» не хватило концентрации, сил и свежести. Есть время во время зимней паузы. Но концовку года команда смазала: провалились с «Химками» и сгорели «Спартаку». Всё это — потеря концентрации. Были ужасные ошибки у вратаря и обороны. Нужно время, чтобы передохнуть и подготовиться к продолжению сезона. У «Локомотива» хорошая команда.

Мы видели, как с самого начала «Локомотив» шёл в тройке. Но пару игр не задались — преследователи уже рядом. Однако у «Локомотива» есть время. Кроме пары защитников, в «Локомотиве» ничего не вызывает опасений. Есть возможность хорошо сыграть сезон с россиянами в составе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.