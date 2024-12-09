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Защитник «Спартака» Даниил Денисов сделал эмоциональное заявление

Защитник «Спартака» Даниил Денисов сделал эмоциональное заявление
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о своём количестве матчей в составе красно-белых. Он сделал эмоциональное заявление в соцсетях о преодолении отметки в 100 матчей за «Спартак». Денисов подчеркнул, что за три года стал футболистом стартового состава красно-белых. Также он намекнул, что главные достижения команды — трофеи — ещё впереди.

«Горжусь, что сыграл 100 игр за «Спартак»! От дебюта при Руе Витории на одну минуту до стабильного места в стартовом составе прошло всего три года.

Многое уже для меня в клубе случилось, но уверен, что главное – впереди 🏆⏱️ Хотя, вообще-то, матчей у меня уже 102. Во вторую сотню врываюсь уверенно!» — написал Денисов в своём телеграм-канале.

Напомним, Денисова много критиковали в нынешнем футбольном цикле. Он допускал ошибки на старте текущего сезона, что иногда напрямую влияло на результаты «Спартака».

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