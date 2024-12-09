Объявлен топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по версии Opta

Известный статистический портал Opta объявил рейтинг лучших футболистов первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Лучшие игроки определялись с помощью авторской формулы Opta points — суммы всех положительных и отрицательных действий игрока. Например, положительные баллы давались за гол (10), за ассист (6), за отбор (2), за пас (0,2). Отрицательные же баллы начисляются за автоголы, карточки, фолы и др.

Первое место в рейтинге занял полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко. На второй строчке его одноклубник Манфред Угальде. Замыкает тройку лидеров Максим Осипенко из «Ростова».

Топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по версии Opta:

Эсекьель Барко («Спартак») — 548 баллов. Манфред Угальде («Спартак») — 459 баллов. Максим Осипенко («Ростов») — 454 балла. Алексей Батраков («Локомотив») — 430 баллов. Дуглас Сантос («Зенит») — 407 баллов. Клаудиньо («Зенит») — 391 балл. Иван Обляков (ЦСКА) — 390 баллов. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 385 баллов. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 376 баллов. Стефан Лончар («Акрон») — 372 балла.