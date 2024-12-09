Объявлен топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по версии Opta

Известный статистический портал Opta объявил рейтинг лучших футболистов первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Лучшие игроки определялись с помощью авторской формулы Opta points — суммы всех положительных и отрицательных действий игрока. Например, положительные баллы давались за гол (10), за ассист (6), за отбор (2), за пас (0,2). Отрицательные же баллы начисляются за автоголы, карточки, фолы и др.
Первое место в рейтинге занял полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко. На второй строчке его одноклубник Манфред Угальде. Замыкает тройку лидеров Максим Осипенко из «Ростова».
Топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по версии Opta:
- Эсекьель Барко («Спартак») — 548 баллов.
- Манфред Угальде («Спартак») — 459 баллов.
- Максим Осипенко («Ростов») — 454 балла.
- Алексей Батраков («Локомотив») — 430 баллов.
- Дуглас Сантос («Зенит») — 407 баллов.
- Клаудиньо («Зенит») — 391 балл.
- Иван Обляков (ЦСКА) — 390 баллов.
- Эдуард Сперцян («Краснодар») — 385 баллов.
- Игорь Дивеев (ЦСКА) — 376 баллов.
- Стефан Лончар («Акрон») — 372 балла.