Президент РПЛ назвал главные позитивные и негативные моменты первой части сезона

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев подвёл итоги первой части нынешнего сезона чемпионата, назвав главные позитивные и негативные моменты.

«Главным положительным моментом является то, что у нас, с точки зрения организаторов, не было ни одной проблемы. Также есть интрига, что очень хорошо. Главным негативным моментом является вся эта ситуация вокруг потенциальной коррупции, которая была поднята губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым», — приводит слова Алаева ТАСС.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак».