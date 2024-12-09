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«Крылья Советов» объявили об уходе в отпуск до 13 января

«Крылья Советов» объявили об уходе в отпуск до 13 января
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила, что игроки команды и тренерский штаб ушли в отпуск до 13 января. Подопечные Игоря Осинькина соберутся в середине второго зимнего месяца в Москве, чтобы отправиться на сборы.

«Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» после матча в Ростове-на-Дону ушли в отпуск. Вновь команда соберётся 13 января в Москве, чтобы отправиться на сборы. Запланировано проведение трёх учебно-тренировочных сборов в Турции», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» встречались с «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков (Дмитров). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 18 очков.

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