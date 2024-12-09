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Газзаев: «Спартак» показал самую зрелищную игру на заключительном этапе первого круга РПЛ

Газзаев: «Спартак» показал самую зрелищную игру на заключительном этапе первого круга РПЛ
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев высказался о ярком выступлении «Спартака» в конце 2024 года. Красно-белые ушли на зимний перерыв на третьем месте в таблице РПЛ.

«Спартак» к концу чемпионата начал стабилизировать игру. Команда показала хорошую игру, качество и результат. Я бы отметил Угальде – это форвард современной формации, который может действовать по всему фронту атаки! Такие игроки сегодня нужны.

Пришёл новый тренер, первые матчи не выдались, но команда стабилизировала игру. На заключительном этапе «Спартак» показал самую зрелищную игру. В команде креативные форварды – Угальде, Бонгонда, Барко», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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