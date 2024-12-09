Булыкин: помню, как все говорили, что перерыв «Спартаку» не на руку — провалили весну

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о потенциальном влиянии зимнего перерыва на форму московского «Спартака».

«Всё зависит от физического состояния команды. После паузы на матчи сборных некоторые подустали и никак не могут найти свою игру, а «Спартак» начал показывать хорошую игру и движение. Угальде начал забивать, в последних играх просто фантастическая результативность.

Но я уже помню такую ситуацию, когда все говорили, что перерыв «Спартаку» не на руку, ведь они набрали хорошую форму. Потом они выигрывают Зимний Кубок и проваливают весеннюю часть. «Спартаку» нужно хорошо подготовиться во время зимней паузы и не делать предыдущих ошибок. Не только для «Спартака», но и для всех важна подготовка в зимнюю паузу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.