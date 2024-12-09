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Газзаев: только «Зенит» ставит перед игроками задачу стать чемпионами

Газзаев: только «Зенит» ставит перед игроками задачу стать чемпионами
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о выступлениях армейцев в первой части нынешнего сезона РПЛ.

«ЦСКА входит в число команд, которые располагаются наверху таблицы, но на шестом месте. Это клуб с богатыми традициями. Все болельщики привыкли, что ЦСКА занимает лидирующие позиции. По итогам первого этапа чемпионата неудовлетворительный результат. Новый тренер, игроки в команде. Так что по результатам можно будет судить только в конце чемпионата. Очень важны качество, результат и единство цели.

Из всех шести команд, которые находятся наверху, только «Зенит» ставит перед игроками задачу стать чемпионами. Хотелось бы, чтобы и другие клубы ставили такую цель. По составу и возможностям у них есть такая возможность. Надо стремиться не в тройку попасть, а рассчитывать на большее», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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