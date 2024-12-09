«Краснодар» опубликовал график на время зимнего перерыва в РПЛ

Пресс-служба «Краснодара» в своём телеграм-канале опубликовала график основной команды на время зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге.

Отмечается, что с 9 декабря по 13 января игроки первой команды будут находиться в отпуске.13 января «Краснодар» вылетит в Объединённые Арабские Эмираты, где проведёт три сбора. Первые два состоятся в Абу-Даби (с 14 по 19 января и с 22 января по 4 февраля), а третий – в Дубае с 8 по 21 февраля.

Первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» завершил на первом месте в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков по результатам 18 проведённых игр.