Маркиньос высказался об игре «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос высказался об игре своей команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«В первой части сезона мы точно показали, что прогрессируем и стали увереннее в себе. Сейчас мы играем с лучшей концентрацией, всегда нацелены на победу, отчаянно боремся за каждый мяч», — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков.