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Бонгонда: надеюсь, что цель «Спартака» — это чемпионство

Бонгонда: надеюсь, что цель «Спартака» — это чемпионство
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге текущего сезона.

«Я надеюсь, что цель «Спартака» – это чемпионство в РПЛ. Но я не хочу сейчас думать об этом, потому что если команда потерпит пару поражений, то сразу опустится вниз по турнирной таблице. А в случае побед может подняться вверх. Так что посмотрим. Надо двигаться от матча к матчу», – приводит слова нападающего «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» встречался с «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 39 очков за 17 игр.

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