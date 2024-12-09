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Антон Терехов: в «Тамбове» проверяли игроков, которые странно действовали на поле

Антон Терехов: в «Тамбове» проверяли игроков, которые странно действовали на поле
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Экс-футболист «Тамбова» Антон Терехов рассказал, что в команде проверяли футболистов, которые странно действовали на поле. Также он раскрыл, что в тамбовском клубе появлялись непонятные игроки без опыта игры даже в Первой лиге.

«Проверяли игроков, которые странно действовали на поле. Выходили, «привозили» пенальти. Не знаю, чем это всё закончилось. Очень странно оказаться в команде РПЛ, если у тебя даже в Первой лиге матчей нет. Кто туда приводил игроков — большой вопрос», — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полное интервью с Тереховым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

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