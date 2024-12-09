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Джанашия: для «Локо» после крупных поражений ничья с «Краснодаром» — нормальный результат

Джанашия: для «Локо» после крупных поражений ничья с «Краснодаром» — нормальный результат
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался по итогам матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и железнодорожниками.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Локомотив» здорово сыграл в матче с «Краснодаром». После крупных поражений ничейный результат является нормальным. Команда ушла на зимнюю паузу в хорошем настроении. Самое интересное, что мне говорили, что железнодорожники получат от «Краснодара» пять голов и меньше трёх мячей не будет. А я говорил, что даже после крупного поражения у «Локомотива» с хорошей командой получится хорошая игра», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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