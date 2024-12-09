Джанашия: для «Локо» после крупных поражений ничья с «Краснодаром» — нормальный результат

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался по итогам матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и железнодорожниками.

«Локомотив» здорово сыграл в матче с «Краснодаром». После крупных поражений ничейный результат является нормальным. Команда ушла на зимнюю паузу в хорошем настроении. Самое интересное, что мне говорили, что железнодорожники получат от «Краснодара» пять голов и меньше трёх мячей не будет. А я говорил, что даже после крупного поражения у «Локомотива» с хорошей командой получится хорошая игра», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.