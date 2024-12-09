Газзаев: Дзюба тоже внёс свой авторитет, чтобы «Акрон» успешно выступил

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев поделился впечатлениями от выступлений «Акрона» в РПЛ.

«На меня большое впечатление произвела команда-дебютант «Акрон». Они показывают приятную глазу игру. Это команда со своим стилем, принципами игры. Дзюба тоже внёс свой авторитет, чтобы команда успешно выступила в первом этапе чемпионата. Несмотря на сложности, которые у них могут быть, команда не отходит от своих принципов игры. Немногие клубы придерживаются стиля. «Акрон» же целеустремлённо держит свою линию.

Они на правильном пути, добиваются результата. Если к ним добавятся мастеровитые игроки, команда может претендовать на большее», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.