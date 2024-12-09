Воспитанник «Динамо» Терехов: не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь

Воспитанник «Динамо» Антон Терехов признался, что не завидует своим бывшим партнёрам по академии — Арсену Захаряну и Константину Тюкавину. Сейчас Терехов выступает за медийную команду 2DROTS.

— Директор академии «Динамо» называл тебя одним из лучших. В глубине души нет разочарования, что Захарян и Тюкавин — «там», а ты — в Медиалиге?

— Может, у каких-то людей такое есть. Но я принимаю реальность и не завидую ребятам. Я за них рад. Если я буду думать, почему так получилось, всю жизнь проведу в апатии. Вы ведь тоже могли работать на Sky Sports или быть президентом «Чемпионата». У людей складывается всё по-разному, и нужно отталкиваться от того, что ты имеешь на данный момент, сегодня. С Костей и Арсеном мы на связи, поздравляем друг друга. Но у каждого свой путь. Дай бог им удачи, побед. Огромного разочарования у меня нет. Всё, конечно, могло сложиться иначе. Но теперь нужно наслаждаться сегодняшним днём, — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полное интервью с Тереховым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.