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Валерий Газзаев оценил работу РФС в 2024 году

Валерий Газзаев оценил работу РФС в 2024 году
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил работу Российского футбольного союза (РФС) в 2024 году.

«Кубок России получается настоящим Кубком. Участвуют топ-команды РПЛ, Первой и Второй лиг, медиакоманды. Это настоящий турнир! Отметил бы, что РФС и для нашей национальной команды находил партнёров с учётом нашей изоляции. Поставил бы РФС положительную оценку за первый этап», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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