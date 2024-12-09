Маркиньос высказался об отсутствии голов за «Спартак» в этом сезоне

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о том, что всё ещё не смог отметиться забитым голом в составе московского клуба.

— У тебя всё ещё не получилось забить, насколько сильно ты это переживаешь?

— Да, мы с ребятами это обсуждали. Я стараюсь отличиться, но пока не получается. Ничего страшного. Уверен, что это всё-таки случится. И свой первый мяч за «Спартак» я посвящу отцу (отца Маркиньоса не стало два месяца назад. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.

Маркиньосу 25 лет, к «Спартаку» он присоединился в летнее межсезонье — 2024. Суммарно за красно-белых бразилец провёл 21 матч и записал на свой счёт пять результативных передач. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.