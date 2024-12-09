Тюкавин оценил выступление «Динамо» в первой части сезона-2024/2025 по пятибалльной шкале

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил игру бело-голубых в первой части текущего сезона. После 18 туров РПЛ «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.

— Как оцените выступление команды в первой части сезона?

— Могло быть хуже, могло быть лучше. Конечно, если смотреть на некоторые матчи — с «Факелом» и «Ахматом», если бы победили, могли быть сейчас на самом верху. Но этого не произошло.

— Если по школьной шкале оценок, осень была на что?

— На три с плюсом, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

8 декабря «Динамо» встречалось с «Химками» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Бело-голубые одержали победу — 4:1.