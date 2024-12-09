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Терехов: Кобелев доверял в «Динамо» молодым, для него не имели значения возраст и опыт

Терехов: Кобелев доверял в «Динамо» молодым, для него не имели значения возраст и опыт
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Экс-футболист московского «Динамо» Антон Терехов поделился воспоминаниями об игре под руководством Андрея Кобелева. Он отметил, что данный специалист доверял молодёжи.

«У меня и правда всё очень быстро развивалось. Я играл в академии за старший год — 1997. Это сыграло на руку. Потом попал в дубль, хорошо себя проявил и дебютировал в 18 лет, когда Андрей Кобелев был главным тренером «Динамо». Он любил молодых игроков и давал шанс, если ты соответствовал уровню. Тебе оставалось только его зацепить.

Обладал ли я какими-то неординарными качествами и талантом? Да нет. Просто хорошие качества: скорость, дриблинг. Наверное, за счёт этого и выделялся среди молодёжи.

Есть много молодых игроков, которые при нём дебютировали и раскрылись. Кокорин, например. Андрей Николаевич доверял молодым, для него не имел значения возраст, опыт. Если ты хорошо выглядел в тренировочном процессе, товарищеских матчах, проявлял себя на сборах, он давал заслуженный шанс», — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полное интервью с Тереховым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

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