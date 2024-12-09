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«Спартак» может заплатить «Твенте» дополнительно € 1 млн за Угальде — источник

«Спартак» может заплатить «Твенте» дополнительно € 1 млн за Угальде — источник
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Московский «Спартак» может лишиться € 1 млн из-за результативной игры своего форварда Манфреда Угальде. В контракте костариканца прописано, что красно-белые будут обязаны выплатить эту сумму бывшему клубу Угальде («Твенте»), если игрок наберёт за один сезон 25 очков по системе «гол+пас», сообщает Metaratings.

После первой части сезона на счету Угальде уже 19 результативных действий (16 голов и 3 голевые передачи). Если он оформит ещё 6 результативных действий, то «Спартак» будет вынужден выплатить «Твенте» дополнительный миллион евро.

Отмечается, что ещё один бонус в размере € 1 млн достанется «Твенте» в случае чемпионства «Спартака». Угальде при этом должен провести на поле более 50% матчей.

Напомним, сейчас красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

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