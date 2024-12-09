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Игрок «Акрона» Пестряков — о победе над «Зенитом»: приятно заканчивать год именно так

Игрок «Акрона» Пестряков — о победе над «Зенитом»: приятно заканчивать год именно так
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Футболист тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

— Эмоции после победы, как всегда, положительные. Приятно именно так заканчивать год.

— Это победа, видимо, не из разряда рядовых?
— Конечно, приятно побеждать чемпиона, тем более что в Кубке это уже удавалось сделать. А теперь и в РПЛ. Но мы на каждую команду настраиваемся. У «Зенита», конечно, приятнее выигрывать, но все ребята хотели победить, неважно кого. Теперь в хорошем настроении ушли в отпуск, — приводит слова Пестрякова «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Акроном» и «Зенитом» состоялся 7 декабря. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. После 18 сыгранных матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.

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