Игрок «Акрона» Пестряков — о победе над «Зенитом»: приятно заканчивать год именно так

Футболист тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался по итогам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

— Эмоции после победы, как всегда, положительные. Приятно именно так заканчивать год.

— Это победа, видимо, не из разряда рядовых?

— Конечно, приятно побеждать чемпиона, тем более что в Кубке это уже удавалось сделать. А теперь и в РПЛ. Но мы на каждую команду настраиваемся. У «Зенита», конечно, приятнее выигрывать, но все ребята хотели победить, неважно кого. Теперь в хорошем настроении ушли в отпуск, — приводит слова Пестрякова «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Акроном» и «Зенитом» состоялся 7 декабря. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. После 18 сыгранных матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.