Александр Мостовой назвал команды, которые должны испортить юбилейный год «Зениту»

Бывший российский футболист Александр Мостовой заявил, что «Спартак» или «Краснодар» обязаны испортить юбилейный год санкт-петербургскому «Зениту». 25 мая «Зенит» отпразднует столетие.

«Краснодар» или «Спартак» обязаны это сделать — испортить юбилейный год «Зениту». Тем удивительнее будет вторая часть сезона после зимней паузы. Даже в «Битве экстрасенсов» никто бы не сказал, что «Зенит» проиграет дома «Крыльям Советов» и «Акрону», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).