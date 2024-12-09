Экс-игрок «Динамо» Терехов вспомнил одно из самых странных поражений команды в еврокубках

Экс-футболист «Динамо» Антон Терехов поделился воспоминаниями об игре в еврокубковых соревнованиях. Сейчас Терехов выступает за медиакоманду 2DROTS.

— Сыграть в еврокубках было мечтой. Лига Европы была близка, но, к сожалению, не получилось. А сейчас никто вообще не знает, когда это будет. Но тогда, конечно, мне хотелось сыграть в Лиге Европы. Это другая атмосфера, совсем другие эмоции.

— Вылетели тогда от «Локомотива» из Тбилиси. Для всех это стало неожиданностью, можешь объяснить?

— Это футбол, такое бывает. Возможно, сказался недостаток опыта игры в еврокубках. Нельзя ведь сказать, что «Локомотив» Тбилиси сильнее, чем «Динамо». Конечно, нет. Если сравнить уровень и стоимость игроков, всё можно понять. Но в футболе бывает, что всё может решиться в один день. Не хватило опыта противостояний в еврокубках, — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полное интервью с Тереховым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.