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Полузащитник «Локомотива» Батраков: постараюсь не сбавить весной

Полузащитник «Локомотива» Батраков: постараюсь не сбавить весной
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своей игре в первой части сезона-2024/2025. Он признался, что у него получается выполнять не все установки тренера.

«Я стараюсь выполнять установку тренера. Что касается итогов, что-то получается, что-то нет. Где-то получилось забить, где-то отдать. Постараюсь не сбавить весной», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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