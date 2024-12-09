Заза Джанашия: с такой игрой «Оренбург» должен вылететь из РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре «Оренбурга» в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Команда имеет в своём активе восемь очков и занимает последнее место в таблице.

«Оренбург» с такой игрой должен вылететь из РПЛ. Но думаю, что во время зимней паузы в клубе сделают выводы. Всё зависит от президента и тренера клуба. Если они не возьмут хороших футболистов, то будут проблемы. Я не могу понять, кто должен вылететь, если не «Оренбург». «Ахмат» всегда играл в чемпионате России и должен продолжать там выступление. Не думаю, что грозненцы вылетят, — у них горячая кровь», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.