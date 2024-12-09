Андрей Червиченко: «Спартак» создал отличную интригу на весну

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлениях красно-белых в первой части нынешнего сезона РПЛ.

«В конце «Спартак» всех очень эффектно взбодрил. Интерес к чемпионской гонке начал пропадать, но тут за дело со знаком минус взялся «Зенит», а «Спартак» — со знаком плюс. Создали отличную интригу на весну. Они показали максимум, что можно было выжать. Если бы у нас чемпионат проходил по нормальной формуле «весна-осень», наверное, «Спартак» мог бы заставить «Зенит» понервничать.

Красно-белые в великолепной форме: сыгранность, скорость, результативность. Всё показал «Спартак» на финише. Но вопрос, какой он будет в марте. Всё зависит, какими вернутся игроки, как Станкович их подготовит, будет ли ошибаться «Зенит» или сделает выводы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.