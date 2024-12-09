Никита Медведев: Роналду к нам не приедет, но легионеры «Спартака» — это фантастика

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев поделился впечатлениями от уровня легионеров в составе московского «Спартака», а также заявил, что российский футбол растёт благодаря приходу таких игроков.

«Посмотрите на уровень иностранцев «Спартака», как они обращаются с мячом. Это фантастика! Вся атакующая линия красно-белых — высочайшего уровня для РПЛ.

Криштиану Роналду к нам не приедет, но вот эти иностранцы «Спартака» — высочайшего уровня футболисты. Наш футбол растёт, когда приезжают такие легионеры, — чемпионат не может стоять на месте с этими игроками», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

На данный момент московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На счету «Пари Нижний Новгород» 16 очков после аналогичного количества встреч. Команда находится на 12-й строчке чемпионата.