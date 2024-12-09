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Алаев оценил посещаемость матчей РПЛ в первой части сезона-2024/2025

Алаев оценил посещаемость матчей РПЛ в первой части сезона-2024/2025
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Президент РПЛ Александр Алаев оценил посещаемость матчей высшего российского дивизиона в первой части текущего сезона. Общая посещаемость матчей первой части сезона — 1 627 171 человек, средняя по игре — 11 300 болельщиков.

«Меня разочаровала посещаемость отдельных матчей. В целом же посещаемость игр РПЛ я оцениваю позитивно. Она выше даже прошлого сезона, это с учётом смены состава клубов. Поэтому я бы не сказал, что это проблема, которую нужно решать. Но это ситуация, которой нужно заниматься. Мы это делаем», — приводит слова Алаева ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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